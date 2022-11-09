Италия ведет работу над новым пакетом военной помощи Украине, в который, в частности, войдут системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя итальянского правительства.

Отмечается, что Рим готов поставить Украине разные системы ПВО, включая франко-итальянские зенитные ракетные комплексы SAMP/T, итальянские зенитные ракеты средней дальности Aspide и переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Однако, по словам источника, непонятно, сколько в общей сложности систем ПВО сможет предложить Италия, и когда они смогут прибыть в Украину.

27 октября Правительство Украины попросило у Италии помощь системами ПВО.