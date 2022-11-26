Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий отменить государственную итоговую аттестацию в 2022-2023 учебном году.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук на Telegram-канале.

— Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2023 года», – написал он.

Законопроект предусматривает освобождение от прохождения ГИА учащихся, получающих полное среднее образование в 2022/2023 учебном году.

Согласно законопроекту, прием в учреждения высшего и профессионального высшего образования, который осуществлялся в этом году в особом порядке, продолжается на 2023 год.

Это касается обучения для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

Напомним, украинский студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года.