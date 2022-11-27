Российские оккупанты в Луганской области подготовили 10,5 тысячи детей для вывоза в так называемые «пансионаты».

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что оккупационная администрация отчиталась об углубленных медосмотрах для 15 000 детей в возрасте от 2 до 17 лет.

В частности, завезенные из России медики решили, что 70% из этих детей якобы нуждаются в «специальной медицинской помощи». По мнению Центра национального сопротивления, таким образом, они пытаются прикрыть депортацию детей в РФ.

— Сначала их помещают в специализированные оздоровительные учреждения, потом по ряду надуманных причин задерживают возвращение детей домой, чтобы побудить родителей приехать к детям, потом семьям запрещают возвращаться на территорию Украины, – говорится в сообщении.

К примеру, в пансионате «Фея-3» в Анапе (Краснодарский край) уже находятся более 1500 человек из оккупированной части Херсонской области. Их склоняют к получению российских паспортов и открытию счетов в российских банках якобы для выплаты социальной помощи.

Кроме того, россияне уже доставили 6 мобильных медицинских пунктов на оккупированную территорию Херсонской области. Это специализированные грузовые автомобили, оборудованные под мобильные диагностические кабинеты. Предполагается, что оккупанты пытаются как можно быстрее заменить украинцев в этих районах.

Украинская сторона призывает своих граждан не допускать обследования российскими врачами, чтобы дети не стали жертвами депортации.

Напомним, Украине удалось вернуть с территории России только 69 депортированных детей.