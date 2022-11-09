Украине удалось вернуть с территории России всего 69 депортированных детей.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, еще 27 детей вернули с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В то же время на заседании советник-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук со ссылкой на данные Национального информационного бюро сообщила, что более 10,5 тысячи детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

В Офисе президента констатируют, что неизвестно количество детей, которых Россия принудительно депортировала с временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, в Украину удалось вернуть уже 98 детей, которых россияне принудительно вывезли.