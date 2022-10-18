В Украину удалось вернуть уже 98 детей, которых россияне принудительно увезли.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в интервью каналу «Мы – Украина».

- Мы вернули уже 98 детей. Мы каждый день пытаемся это делать, это становится все труднее, но я все равно призываю обращаться – у нас есть портал «Дети войны», горячая линия, мы будем всячески пытаться помочь вернуть детей. Нам главная информация, чтобы мы знали, где в России, где на неподконтрольной территории находятся дети, – сказала Ирина Верещук.

Она добавила, что украинских детей вернули из разных регионов России, с Дальнего Востока в том числе.

— Их намеренно отправляют как можно дальше, чтобы люди не имели возможности оплатить билет, если дети с родителями, или разделяют братьев с сестрами, чтобы они не могли общаться между собой, — отметила вице-премьер.

Также Ирина Верещук подчеркнула, что россияне, усыновляющие украинских детей, будут привлечены к ответственности.

Ранее заместителя министра обороны Анны Маляр сообщила, что российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.