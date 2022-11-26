Германия и Канада выделят 50 миллионов евро для поставки украинского зерна в страны, борющиеся с острой нехваткой продовольствия.

Об этом сообщили госпожа посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и министр международного развития Канады Харджит Саджан, пишет hromadske .

На прошлой неделе при поддержке Германии в Эфиопию отправилось судно с 25 тысячами зерна. Теперь же Германия выделит на инициативу президента Украины Grain from Ukraine еще 15 миллионов евро.

Правительство Канады решило выделить на инициативу Украины 30 миллионов канадских долларов (21,5 миллиона евро). Эти средства должны «облегчить доставку дополнительных партий украинского зерна».

Гуманитарную программу Grain from Ukraine запустили 15 ноября в партнерстве со Всемирной продовольственной программой. В рамках инициативы Украина направит часть собираемой пшеницы, которую отправляли на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где есть проблема голода. Государства-участники инициативы смогут оплатить часть зерна для нуждающихся в нем стран.

Напомним, украинская сторона официально обратилась к партнерам по инициативе безопасной транспортировки агропродукции через Черное море с предложением продлить инициативу минимум на 1 год и присоединить к ней порт Николаев.