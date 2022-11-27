Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000, которые ВСУ используют на войне с РФ, ремонтируют в Литве.

Об этом сообщает в Facebook министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

— Еще две самоходные гаубицы вскоре вернутся в эксплуатацию, а количество PzH2000, отремонтированных в Литве компанией LDS, составит 6, – говорится в заявлении.

Panzerhaubitzen 2000 – это немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой подзарядки и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.

Напомним, Совет Государственной обороны Литвы одобрил отправку дополнительных боеприпасов Украине.