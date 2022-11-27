Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо во время визита в Киев подписал декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС и НАТО. Бельгия стала девятой страной, подписавшей такую декларацию.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

— Я благодарю Бельгию и господина премьер-министра за подписанную сегодня совместную декларацию. Этот документ подтверждает поддержку Бельгией нашего движения к полноправному членству в Европейском Союзе и НАТО. Мы обязательно добьемся этого важного для нас результата, — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Де Кроо со своей стороны отметил, что для него большая честь быть в Украине и подтвердить свою поддержку украинцам и украинскому государству.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль выразил убеждение, что до конца года Украина выполнит рекомендации Европейской комиссии по вступлению в Европейский Союз.