Премьер-министр Денис Шмигаль убежден, что до конца года Украина выполнит рекомендации Европейской комиссии по вступлению в Европейский Союз.

Об этом он сказал на совместной с премьер-министром Чехии Петром Фиалой пресс-конференции в Киеве, сообщает Укринформ.

По словам Шмыгаля, на сегодняшний день Украина проинформировала Чехию и страны-партнеры в Европейском Союзе о выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии относительно членства в Европейском Союзе.

— По некоторым из них прогресс ощутим, по некоторым мы ожидаем рекомендации Венецианской комиссии, а также Европейской комиссии, но я убежден, что до конца года мы их выполним, — сказал глава правительства.

Он также отметил, что в ближайшее время украинский парламент примет ряд евроинтеграционных законопроектов.

Денис Шмигаль также сообщил, что в ходе межправительственных консультаций Украины и Чешской Республики подробно рассмотрели выполнение семи рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшим шагам на евроинтеграционном пути Украинского государства.

— Во время сегодняшних межправительственных консультаций сделали очень детальный обзор выполнения семи рекомендаций Европейской комиссии на нашем пути к следующим шагам, процедурам, переговорам, — сказал Денис Шмигаль.

В то же время, премьер-министр Чехии Петр Фиала был приятно удивлен шагами Украины в выполнении рекомендаций Еврокомиссии, которые в ближайшее время отразятся в ее выводах и оценках.

— Я был приятно удивлен тем, как интенсивно украинские друзья работают над выполнением требований ЕС. Выполнить эти требования непросто, это долгий и трудный процесс, но Украина делает успешные шаги. Поэтому мы считаем, что это должны оценить европейские органы, и в ближайшее время должны отразиться в выводах и оценках Европейской комиссии, — заявил он.

Глава правительства подчеркнул, что Чехия сделает все возможное, чтобы Украина как можно быстрее присоединилась к международным организациям, и как председательствующая в Евросоюзе страна приложит много усилий для этого.

Ранее сообщалось, что Латвия делает все возможное, чтобы как можно быстрее начать переговорный процесс о вступлении Украины в Европейский Союз и готова делиться соответствующим опытом.