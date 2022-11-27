Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером в воскресенье 27 ноября предупредил, что Россия готовит новые удары. Он заявил, что следующая неделя может быть такой же сложной, как и уходящая.

— Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты — они не успокоятся. Начинающаяся неделя может быть такой же сложной, как и уходящая. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем, в том числе с партнерами. И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому можете помочь, сказал Владимир Зеленский.

Он призвал украинцев учитывать сигналы воздушной тревоги.

— Все вместе и помогая друг другу — мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму это попытка России использовать холод против людей. Делаем и будем делать все возможное, чтобы укрепить нашу оборону. Делаем и будем делать все, чтобы привлечь Россию к ответственности за эту террористическую войну, добавил он.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в большинстве регионов Украины действуют только стабилизационные графики отключений, «ситуация энергетиками контролируется».

Президент отметил, что ситуация на фронте остается «очень тяжелой», особенно в Донецкой области.

23 ноября Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Противовоздушная оборона сбила 51 вражескую крылатую ракету из 67 и пять дронов-камикадзе.

Обстрел привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинству тепловых и гидроэлектростанций. Также поражены объекты электропередачи. Большая часть территории Украины оставалась без света, также были перебои с водой и теплом.



