Информация о том, что Беларусь вроде бы готовит наступление, распространяется специально.

Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов, передает пресс- служба ведомства.

По его словам, такие фейки выгодны для России, так она пытается испугать украинцев.

— Информационно-психологические специальные операции часто преследуют одновременно несколько целей. И в данном случае мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, опрокинуть силы из других направлений. Ну и также объектом и целями этой специальной психологической информационной операции является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрыло, и все-таки втянуть саму беларусь в полномасштабную войну, чего до сих пор не было, — объяснил Андрей Юсов.

Он подчеркнул, что сейчас очень важно понимать, какие цели ставит перед собой враг. Нельзя подвергаться подобному роду провокации.

— Мы не говорим, что от режима Лукашенко нет угрозы. Она есть, и Лукашенко помогает Путину и оружием, и боеприпасами, и бронетехникой. Он предоставляет свое воздушное пространство для ударов по Украине, но говорить о том, что в ближайшее время произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси уже в наземную операцию, сегодня мы не можем, - подытожил представитель ГУР МО.

Напомним, военный эксперт и аналитик Андрей Харук считает, что Беларусь не готова к серьезным боевым действиям. Ее единственной задачей является содержание ВСУ вблизи северных границ Украины.