В Херсонской области российские оккупанты расстреляли авто с гражданскими и переехали его танком.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, об этом военном преступлении войск РФ, которое произошло еще в марте, стало известно после деоккупации части региона.

По предварительным данным следствия, между двумя селами в Херсонском районе военные РФ расстреляли из автоматического оружия машину, в которой находились двое гражданских. Затем авто переехали танком.

Правоохранители установили возможное место захоронения погибших, их похоронили местные жители на кладбище. Тела погибших гражданских будут эксгумированы для проведения экспертиз.

Следствие также зафиксировало более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, они остались в результате обстрелов.

Автомобиль будет направлен для дальнейшего проведения комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

Открыто также уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в результате российских обстрелов в Украине пострадали уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры.