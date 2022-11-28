Россия продолжает вывозить украинское зерно с оккупированных территорий.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

— Да, враг разграбил ООО Старобельский элеватор (Луганская область, – прим.), откуда вывез почти 900 тонн зерна (урожай 2021 года). В частности, было украдено более 600 тонн зерна пшеницы и 275 тонн зерна подсолнечника. Все оно было замечено оккупантами как «бесхозяйственное имущество» и передано в «аграрный фонд ЛНР». То есть, по факту россияне просто украли зерно у владельцев, ведь те не сотрудничали с ними, отмечают в ЦНС.