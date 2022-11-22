За три месяца работы «зернового коридора» Украина экспортировала почти 12 миллионов тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что больше всего «зерновым коридором» было экспортировано: пшеницы, кукурузы и рапса. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркияна Дмитрасевича, в рамках «зерновой инициативы» около половины общего объема зерна экспортируется в страны Африки и Азии.

Он также отметил необходимость расширения количества украинских портов, привлеченных в экспорте агропродукции.

— Нам важно не только увеличивать географию портов, но и сделать зерновые коридоры постоянными или продлить их действие хотя бы на год. Что дало бы возможность нашим аграриям, а также мировому продовольственному рынку иметь определенные ориентиры по планированию своей работы, — сказал замминистра.

Дмитрасевич добавил, что на данный момент проблем с хранением зерна в Украине нет. Несмотря на повреждения элеваторов и объектов инфраструктуры аграрного сектора, благодаря поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и международных доноров аграриев обеспечили средствами временного хранения зерна.

Он отметил, что новые вызовы побуждают к оперативному реагированию и переформатированию агросектора, развитию отраслей переработки.

— На этот счет есть понимание не только у Правительства, но и у аграриев. Один из возможных вариантов переработки зерновых, а также отходов сельского хозяйства. Это биогаз, производство биометана. Развитие переработки пойдет на пользу энергетической безопасности Украины. Сейчас мы работаем над этим, – рассказал Дмитрасевич.

Напомним, что Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум на год и присоединить к ней порт «Николаев».