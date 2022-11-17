Александр Гайду

Украина официально обратилась к международным партнерам с предложением продлить зерновую инициативу минимум в год и присоединить к ней порт «Николаев».

Это позволит существенно увеличить экспорт украинской агропродукции. Такое мнение высказал председатель Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, сообщает пресс-служба Аппарата Рады.

— До полномасштабной войны через порты Николаева отгружали треть экспортируемой агропродукции. В нынешних условиях это может быть дополнительным 2-2,5 млн тонн экспорта агропродукции в месяц. Поэтому привлечение к «зерновой инициативе» портов Николаева справедливо, важно и чрезвычайно нужно городу, его жителям и аграриям, – сказал Александр Гайду.

По его словам, именно расходы на логистику «съедают» у аграриев доходы от урожая. Сокращение расстояния перевозок – это возможность снизить затраты на транспортировку и сократить время доставки грузов.

В то же время председатель профильного комитета отмечает, что у такого решения возможны риски безопасности. Пока наши ВСУ не вытеснят оккупантов из Кинбурнской косы, опасность для портов и судов будет оставаться.

– Однако мы оптимисты. Будем верить в мастерство наших военных, силу дипломатии, благоразумие наших международных партнеров. Ведь продолжение и расширение работы коридора – это вопрос мировой продовольственной безопасности. И его положительное решение – гарантия мировой стабильности, – подытожил Александр Гайду.

Ранее сообщалось, что Парламент поддержал во втором чтении законопроект №3680-д, упрощающий аграриям доступ к новейшим сортам растений. В частности, речь идет о возможности упрощенной регистрации новейших сортов кукурузы, подсолнечника, сои, голубики одновременно с ведущими агропроизводителями ЕС и США.