Парламент поддержал во втором чтении законопроект №3680-д, упрощающий аграриям доступ к новейшим сортам растений. В частности, речь идет о возможности упрощенной регистрации новейших сортов кукурдзи, подсолнечника, сои, голубики одновременно с ведущими агропроизводителями ЕС и США.

Об этом заявил народный депутат, председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

— До недавнего времени процедура регистрации семян была очень бюрократической, сложной и точно не упрощала жизнь аграриям. Нередко, чтобы получить новые сорта, нужно было ждать несколько лет. Отныне после принятия законопроекта формальная экспертиза на сорт будет длиться не более 20 дней, — отметил Александр Гайду.

По словам руководителя профильного Комитета, аграрии получат возможность импортировать и быстрее использовать современные сорта, будут внедрены электронные сервисы получения разрешительных документов для ввоза образцов семян, также будут установлены критерии для уполномочия органов сертификации (например, наличие аккредитованной лаборатории).

— Каждый такой шаг на пользу аграриям. Уверен: благодаря этим изменениям наши фермеры и производители станут еще сильнее и эффективнее, — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что народный депутат Украины Александр Гайду со своей командой передали Николаевской больнице скорой помощи современные кислородные концентраторы.