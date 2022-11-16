Народный депутат Украины Александр Гайду со своей командой передали Николаевской больнице скорой помощи современные кислородные концентраторы.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

По словам главного врача Александра Демьянова, из-за вражеских обстрелов и повреждений больницы автономные источники кислорода стали еще более нужными.

— Это необходимое оборудование для поддержки жизнедеятельности пациентов реанимации, то есть фактически спасение жизней, — добавил Александр Демьянов.

Николаевская больница скорой медицинской помощи — одна из пострадавших от вражеских обстрелов. В ночь на 1 августа от попадания ракеты был почти полностью разрушен современный травмпункт.

Однако коллектив больницы уверен: травмпункт не просто отстроят, а сделают еще лучше.

— Больницу обязательно восстановят, ведь здесь работают невероятные профессионалы. Они не покинули свой город, своих пациентов, продолжают работать даже под обстрелами. Гордимся ими и верим в общую Победу, — отметил Александр Гайду.

Ранее народный депутат Александр Гайду вместе со своей командой передал медицинским учреждениям города 15 функциональных коек, медицинских матрасов, а также необходимое оборудование для размещения и лечения больных.