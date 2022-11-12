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15 функциональных кроватей, медицинских матрасов, а также необходимое оборудование для размещения и лечения больных передал народный депутат Александр Гайду вместе со своей командой медицинским учреждениям города.
В частности, новая медицинская мебель получила Николаевская областная детская больница и региональный фтизиопульмонологический медцентр, сообщает пресс-служба политика.
По словам главного врача Николаевской областной детской больницы Александра Плиткина, такие кровати обеспечивают удобное положение для пациентов, проходящих длительное лечение и реабилитацию. Также это оборудование можно использовать для свободной транспортировки больных между отделениями.
– Заменить кровати на новые, более комфортные мы планировали давно, – говорит Александр Плиткин. - Время на реабилитацию пациентов иногда достигает нескольких недель, а то и месяцев. Такие кровати особенно пригодятся подросткам, для которых детские больничные койки могут быть неудобны.
Сотрудничество между медиками города и командой гуманитарного штаба Александра Гайду проходит постоянно. Запросы выполняются очень быстро.
— Николаевцы заслуживают лучших условий лечения. А наши медики – в благодарность и поддержку. Ведь большинство из них работают в городе, не оставили его. Поэтому будем помогать медучреждениям и дальше, - отметил Александр Гайду.
Ранее гуманитарный штаб народного депутата Украины Александра Гайду передал николаевцам 25 тонн муки.
Также нардеп Александр Гайду передал очередной автомобиль для нужд военных.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
15 функциональных кроватей, медицинских матрасов, а также необходимое оборудование для размещения и лечения больных передал народный депутат Александр Гайду вместе со своей командой медицинским учреждениям города.
В частности, новая медицинская мебель получила Николаевская областная детская больница и региональный фтизиопульмонологический медцентр, сообщает пресс-служба политика.
По словам главного врача Николаевской областной детской больницы Александра Плиткина, такие кровати обеспечивают удобное положение для пациентов, проходящих длительное лечение и реабилитацию. Также это оборудование можно использовать для свободной транспортировки больных между отделениями.
– Заменить кровати на новые, более комфортные мы планировали давно, – говорит Александр Плиткин. - Время на реабилитацию пациентов иногда достигает нескольких недель, а то и месяцев. Такие кровати особенно пригодятся подросткам, для которых детские больничные койки могут быть неудобны.
Сотрудничество между медиками города и командой гуманитарного штаба Александра Гайду проходит постоянно. Запросы выполняются очень быстро.
— Николаевцы заслуживают лучших условий лечения. А наши медики – в благодарность и поддержку. Ведь большинство из них работают в городе, не оставили его. Поэтому будем помогать медучреждениям и дальше, - отметил Александр Гайду.
Ранее гуманитарный штаб народного депутата Украины Александра Гайду передал николаевцам 25 тонн муки.
Также нардеп Александр Гайду передал очередной автомобиль для нужд военных.