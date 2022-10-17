Народный депутат Украины Александр Гайду передал отремонтированный и тюнингованный автомобиль для нужд николаевских бойцов Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба нардепа.

Запрос на авто поступил от подразделения, которое, в частности, занимается доставкой гуманитарной помощи бойцам на передовую.

— Ребята обратились за помощью около месяца назад. Нас долго уговаривать не нужно. Благодаря поддержке наших друзей-благотворителей отремонтированный и тюнингованный автомобиль уже поехал выполнять боевые задания, — отметил Александр Гайду на своей странице в Facebook.

Автомобиль также загрузили тактическими аптечками от благотворительного фонда «UA First Aid». Они помогут в спасении жизней и здоровья украинских защитников.

— Машина вместительная, имеет нужный защитный цвет. Все как нам нужно!, – отметили защитники.

Это уже восьмой автомобиль с начала полномасштабного российского вторжения, который нардеп со своей командой передает на нужды украинского войска.

— Надеемся, что каждая такая машина еще быстрее приблизит нашу победу! — подытожил Александр Гайду.

Напомним, недавно Александр Гайду передал николаевским больницам более 600 упаковок медикаментов.