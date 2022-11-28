Гострейдер «Энергетическая компания Украины» в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ .

— Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» 27 ноября 2022 г. в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), – сообщили в ЭКУ.

Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.

Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.

Напомним, Европейский Союз готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее острого дефицита в результате российских обстрелов.