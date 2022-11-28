Гострейдер «Энергетическая компания Украины» в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ .
— Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» 27 ноября 2022 г. в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), – сообщили в ЭКУ.
Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.
Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.
Напомним, Европейский Союз готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее острого дефицита в результате российских обстрелов.
Гострейдер «Энергетическая компания Украины» в воскресенье, 27 ноября, осуществил тестовый импорт электроэнергии из Румынии.
Об этом сообщает пресс-служба компании, передает Укринформ .
— Государственный энерготрейдер АО «Энергетическая компания Украины» 27 ноября 2022 г. в тестовом режиме импортировал некоммерческие объемы электроэнергии из Румынии мощностью 1 МВт в течение двух часов (в 9:00 и 14:00), – сообщили в ЭКУ.
Как отмечают в ЭКУ, импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины.
Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости.
Напомним, Европейский Союз готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее острого дефицита в результате российских обстрелов.