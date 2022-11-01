Европейский Союз готов поставлять электроэнергию Украине в случае ее острого дефицита в результате российских обстрелов.

Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает УНИАН .

— У нас есть необходимые предпосылки для этого. Первый шаг был сделан еще в марте, когда мы через две недели синхронизировали украинскую энергосеть с сетью континентальной Европы, в чем многие сомневались. В данной системе электроэнергия может передаваться в обоих направлениях. Это значит, что Украина может как экспортировать, так и импортировать электроэнергию из ЕС, – заявила она.

По словам Кадри Симсон, поставлять электроэнергию могут соседи Украины и специально под нужды украинской стороны увеличить объемы.

Однако она не сказала, будут ли эти поставки в рамках помощи или жалованья.

Напомним, в Николаевской области работают над запуском дополнительных электрогенерирующих мощностей.