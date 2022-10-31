В Николаевской области работает над запуском дополнительных электрогенерирующих мощностей.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью «Суспільному», пишут «НикВести».

Он отметил, что отключения в Николаевской области происходят не из-за чрезмерного потребления электроэнергии в регионе — область помогает сбалансировать энергосистему государства. Глава ОВА также напомнил, что жители Николаевщины уже потребляют в 2,5 раза меньше электроэнергии, чем до полномасштабной войны.

— Мы будем пытаться экономить на коммунальных предприятиях, на освещении, на вещах, которые не касаются людей. А люди — это личное, они будут использовать (электроэнергию, — прим.), как считают (нужным, — прим.), потому что мы и так уже экономим, — сказал он.

Виталий Ким рассказал, что в области работают над запуском дополнительных мощностей.

— Мы рассматриваем и запускаем дополнительные электрогенерирующие мощности. Об этом я рассказывать не буду. Когда запустим — тоже не рассказажу. Надеюсь, что наш регион будет работать почти без отключений, — сообщил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

Вместе с тем, утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно сменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.

В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.