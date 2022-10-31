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Утром 31 октября украинские защитники уничтожили 44 ракеты из около 50, выпущенных армией РФ по критической инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

С 07:00 31 октября российские оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины.

Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

44 крылатых ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования «Центр» – 18, воздушного командования «Юг» – 12, воздушное командование «Восток» – 9, воздушного командования «Запад» – 5.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.

Армия РФ ударила по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

Одна из ракет, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в сторону, из которой летела.