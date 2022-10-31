Ракета, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в ту сторону, с которой летела.

Видео опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Одна (всего лишь) из ракет РФ имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военное преступление, ракета решила вернуться в «родную гавань», — написал он.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.