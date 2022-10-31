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Ракета, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в ту сторону, с которой летела.
Видео опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Одна (всего лишь) из ракет РФ имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военное преступление, ракета решила вернуться в «родную гавань», — написал он.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
Ракета, которую россияне выпустили утром 31 октября по территории Украины, внезапно изменила курс и развернулась в ту сторону, с которой летела.
Видео опубликовал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
«Одна (всего лишь) из ракет РФ имеет критическое и логическое мышление. Взвесив все аргументы и решив не совершать военное преступление, ракета решила вернуться в «родную гавань», — написал он.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.