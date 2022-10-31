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Российские войска утром 31 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россияне ударили по критической инфраструктуре столицы, в результате чего часть города была обесточена, есть перебои с водоснабжением.
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии», — написал он.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.
Также российская армия атаковала объект Черкасщины. Часть области обесточена, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.
Также в Запорожье зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В городе частично пропал свет, написал секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска оккупанты выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.
Российские войска утром 31 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россияне ударили по критической инфраструктуре столицы, в результате чего часть города была обесточена, есть перебои с водоснабжением.
«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии», — написал он.
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.
Также российская армия атаковала объект Черкасщины. Часть области обесточена, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.
Также в Запорожье зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В городе частично пропал свет, написал секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска оккупанты выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.