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Российские войска утром 31 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что россияне ударили по критической инфраструктуре столицы, в результате чего часть города была обесточена, есть перебои с водоснабжением.

«В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают. Детальнее — впоследствии», — написал он.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по объекту критической инфраструктуры в городе.

Также российская армия атаковала объект Черкасщины. Часть области обесточена, сообщил руководитель ОВА Игорь Табурец.

Также в Запорожье зафиксирован удар по объекту критической инфраструктуры. В городе частично пропал свет, написал секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Ранее сообщалось, что утром 31 октября российские войска оккупанты выпустили по Украине большое количество ракет. Во всех областях объявлена воздушная тревога.