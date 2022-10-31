В Украине из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

— Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий, — отметил он.

Напомним, что российские войска утром 31 октября ударили по объектам критической инфраструктуры в Киеве, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях.