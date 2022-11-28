Составители американского словаря Merriam-Webster определили главным словом 2022 года термин «газлайтинг».

Об этом сообщает пресс-служба словаря.

Там определяют это слово как «психологическое манипулирование лицом, как правило, в течение длительного периода времени, которое заставляет жертву сомневаться в достоверности собственных мыслей, восприятии реальности или воспоминаний и, как правило, приводит к путанице, потере уверенности и самооценки, эмоциональной неопределенности или психической стабильности. и зависимости от злоумышленника».

— Но в последние годы мы увидели, что значение «газлайтинга» касается также чего-то более простого и широкого: это действие или практика грубого введения кого-то в заблуждение, особенно для личной выгоды. В таком употреблении это слово хорошо сочетается с другими терминами, связанными с современными формами обмана и манипуляций, такими как фейковые новости, дипфейки и искусственный интеллект, — пояснили в пресс-службе.

Напомним, составители словаря английского языка Collins Dictionary назвали главным словом 2022 года понятие «пермакризис».