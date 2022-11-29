Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов «на ковер» связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
«Неудивительно, что россияне снова избрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой... Это атака на канадские ценности принятия и терпимости», — цитирует Мелани Жоли пресс-служба ее офиса.
Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз вызывает российского посла Олега Степанова.
На прошлой неделе в РФ был принят закон, расширяющий запрет «пропаганды ЛГБТ». Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его «гомофобной пропагандой» и «посягательством на права человека».
Российское посольство ответило резкой критикой, изложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онжу\.
Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: «Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?»
В других недавних твитах русского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: «Все дело в семье. Семья – это мужчина, женщина и дети».
На другом опубликованы изображения Адама и Евы с подписью: «И да, есть только два пола/гендера — мужчина и женщина».
Напомним, МИД Молдовы вызвал российского посла из-за проблем с электроснабжением после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили около 70 ракет, 51 из них сбили.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов «на ковер» связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.
«Неудивительно, что россияне снова избрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой... Это атака на канадские ценности принятия и терпимости», — цитирует Мелани Жоли пресс-служба ее офиса.
Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз вызывает российского посла Олега Степанова.
На прошлой неделе в РФ был принят закон, расширяющий запрет «пропаганды ЛГБТ». Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его «гомофобной пропагандой» и «посягательством на права человека».
Российское посольство ответило резкой критикой, изложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онжу\.
Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: «Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?»
В других недавних твитах русского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: «Все дело в семье. Семья – это мужчина, женщина и дети».
На другом опубликованы изображения Адама и Евы с подписью: «И да, есть только два пола/гендера — мужчина и женщина».
Напомним, МИД Молдовы вызвал российского посла из-за проблем с электроснабжением после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили около 70 ракет, 51 из них сбили.