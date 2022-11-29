Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли вызывает посла РФ для осуждения распространения языка ненависти. Этот вызов «на ковер» связан с публикацией посольством в Оттаве ряда постов в социальных сетях, направленных против ЛГБТ-сообщества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

«Неудивительно, что россияне снова избрали пропаганду ненависти. Мы абсолютно не можем мириться с этой риторикой... Это атака на канадские ценности принятия и терпимости», — цитирует Мелани Жоли пресс-служба ее офиса.

Отмечается, что глава МИД Канады уже в третий раз вызывает российского посла Олега Степанова.

На прошлой неделе в РФ был принят закон, расширяющий запрет «пропаганды ЛГБТ». Министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж, которая сама является представительницей ЛГБТ-сообщества, раскритиковала российское законодательство в Twitter, назвав его «гомофобной пропагандой» и «посягательством на права человека».

Российское посольство ответило резкой критикой, изложив серию твитов, обвиняющих правительство Канады во вмешательстве в дела РФ, один из которых был адресован лично Сент-Онжу\.

Так, посольство опубликовало фотографию покойной российской императорской семьи Романовых с сообщением: «Мадам, при всем уважении к вашему мнению, не могли бы вы исследовать и объяснить, как вы оказались в этом мире?»

В других недавних твитах русского посольства была фотография перечеркнутого флага ЛГБТ и подписью: «Все дело в семье. Семья – это мужчина, женщина и дети».

На другом опубликованы изображения Адама и Евы с подписью: «И да, есть только два пола/гендера — мужчина и женщина».

Напомним, МИД Молдовы вызвал российского посла из-за проблем с электроснабжением после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили около 70 ракет, 51 из них сбили.