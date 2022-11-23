МИД Молдовы вызывает российского посла из-за проблем с электроснабжением после того, как Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Россияне выпустили около 70 ракет, 51 из них сбили.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску.

Он отметил, что атаки россии по энергетической инфраструктуре Украины снова оставили Молдову в темноте. По его словам, массовые отключения электроэнергии происходят по всей стране, включая Кишинев и здание МИД Молдовы.

– Я поручил вызвать посла россии для объяснений, – сообщил он.

В МИД Молдовы тоже подтвердили, что вызывают российского посла, чтобы выразить протест.

Напомним, из-за обстрелов днем, 23 ноября, в Николаевской области сработала автоматическая частотная разгрузка , из-за чего у многих абонентов выключился свет.

В течение дня во всех регионах Украины также происходят аварийные отключения . Также энергоблоки Южноукраинской АЭС в Николаевской области аварийно остановлены .

В результате серии ракетных ударов российских войск по Украине населенные пункты Николаевской области остались без электроэнергии. В настоящее время местные власти работают над восстановлением электроснабжения на объектах критической инфраструктуры.

Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.