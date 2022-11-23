Оправданием того, что Российская Федерация является государством – спонсором терроризма является очередной массированный ракетный обстрел Украины, который произошел сразу после голосования Европейского парламента, считает Президент Украины Владимир Зеленский.

С таким заявлением Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский обратился к украинцам в традиционном видеообращении, сообщают «НикВести».

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации применили против украинской инфраструктуры и энергетики 67 ракет, в результате чего погибли и ранены.

— Сегодня Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма. А потом Россия доказала всему миру, что это правда, применив 67 ракет по нашей инфраструктуре, по нашей энергетике, по обычным людям. Результат трагичен – большое количество раненых, есть погибшие. Кто потерял родных и близких, прошу примите мои соболезнования. Что касается света и водоснабжения: все работают, энергетики, ГСЧСники, местные власти, все. Задача поставлена, мы все восстановим и все пройдем, потому что мы с вами несгибаемый народ. Благодарю вас всех. Слава Украине, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Николаевской области объекты критической инфраструктуры уже начали переводить на резервное питание , в частности больницы, сообщил Председатель областной военной администрации Виталий Ким.