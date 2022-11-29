Печерский суд Киева назначил президенту Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрею Павелко меру пресечения в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в сумме 9 миллионов 880 тысяч гривен.

Об этом сообщает Sportarena.com.

— Печерский суд города Киева назначил президенту УАФ Андрею Павелко меру пресечения – арест на два месяца, до 22 января 2023 года. У Павелко есть возможность внесения залога – 9 миллионов 880 тысяч гривен, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 ноября суд установил такую же меру пресечения генеральному секретарю УАФ Юрию Записоцкому.

Известно, что в доме президента УАФ Андрея Павелко прошел обыск, который, согласно документам Национальной полиции Украины, состоялся 18 октября. Глава УАФ ранее отрицал проведение обысков в собственном доме.

Андрей Павелко считает, что ведутся закулисные игры «с российским следом», целью которых является устранение нынешнего руководства Ассоциации.

Ранее сообщалось, что Андрей Павелко вслед за Андреем Шевченко покинул состав НОК Украины из-за членства в нем политиков Игоря Суркиса на Нестора Шуфрича.