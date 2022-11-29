Современным демократическим странам следует нарастить объем производства вооружения уже сейчас, поскольку борьба против диктатуры вряд ли завершится с победой Украины.

Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

— Наша цель – восстановить границы 1991 года. Но на этом борьба демократий против агрессивной диктатуры скорее всего не закончится. Чтобы выжить и выстоять, демократии должны мобилизоваться сейчас. Необходимо развивать устойчивость. Необходимо увеличить объемы оборонного производства, – написал Андрей Ермак.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак скептически относится к прогнозам об окончании войны в Украине весной. Он считает, что это вряд ли удастся