Президент Владимир Зеленский заявил, что еще до конца года российская армия потеряет 100 тысяч человек убитыми из-за вторжения в Украину.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении 29 ноября.

— Еще в этом году Россия потеряет убитыми сто тысяч солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. Мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых, — заявил глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что ситуация на фронте остается тяжелой. В частности, оккупанты продолжают пытаться наступать в Донецкой области.

- Ситуация на фронте сложная. Несмотря на очень большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить их намерения, – заявил Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что россияне планировали полностью захватить Донбасс еще весной или летом.

— Они говорили, что захватят Донбасс весной, летом, осенью. На этой неделе уже начинается зима. Они положили там свою регулярную армию, они теряют там каждый день сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградительные отряды, - заявил он.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 380 своих военных . Также оккупанты потеряли более 18 000 единиц техники.