За минувшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков.
Об этом сообщают в Генштабе.
Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.
За минувшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков.
Об этом сообщают в Генштабе.
Общие боевые потери противника на 29 ноября ориентировочно составили:
Напомним, что российские оккупанты сосредоточивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины.