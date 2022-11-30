Войска России хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, в том числе по энергетической инфраструктуре.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире «Общественного» заявил, что на это указывает появление дополнительных стратегических самолетов и ракет на аэродроме «Энгельс», расположенном в Саратовской области.

По его словам, ракет в российской армии осталось не так много: преимущественно это «Калибры», Х-101, Х-555 и наземные «Искандеры». Их основные цели – украинская критическая инфраструктура.

Напомним, в Украине днем, 29 февраля, объявляли несколько раз стремительно распространяющуюся по областям воздушную тревогу из-за угрозы ракетного удара. Опасность была из-за угрозы вражеского наземного вооружения.