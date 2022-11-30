Чешская общественная инициатива «Подарок для Путина» опубликовала петицию с предложением отключить электроэнергию зданиям, принадлежащим посольству Российской Федерации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местные СМИ.

Петиция - ответ на системное разрушение энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами.

«Россия очевидно решила сломать Украину тьмой и морозами. Как высший моральный принцип просим соответствующие государственные и частные энергораспределительные компании дать российским дипломатам в Праге почувствовать на себе вкус собственных лекарств. Требуем отключить все принадлежащие Российской Федерации здания от газа, воды и электроэнергии», — говорится в тексте петиции.

В петиции упоминается о массированных российских ракетных обстрелах Украины, которые в течение последних недель были направлены на электро-, тепло- и водоснабжающие предприятия.

«Эта новая фаза войны оказывает катастрофическое, и к тому же ежедневное, влияние на жизнь гражданского населения. Без света и воды остались не только квартиры, школы и детские сады, магазины и производственные предприятия, но и, например, больницы», — пишут авторы.

Проект «Подарок для Путина» направлен в поддержку Украины, которая с февраля противостоит полномасштабному российскому вторжению. В его границах недавно чехи передали танк Т-72 для украинской армии.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что равномерное распределение электроэнергии при ее нехватке в энергосистеме является «вопросом справедливости».