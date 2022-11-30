В Норвегии начался суд над сыном соратника Путина Андреем Якуниным, запускавшим дрон на Шпицбергене.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на европейские СМИ.

Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина, близкого соратника президента России Владимира Путина, во вторник отрицал какие-либо правонарушения в начале судебного процесса на севере Норвегии, в котором его обвиняют в нарушении закона, запрещающего россиянам территории руководить.

Якунин, имеющий русский и британский паспорта, был арестован в Гаммерфесте в арктической Норвегии 17 октября, после того как он проплывал вокруг арктического архипелага Шпицберген и вдоль побережья Норвегии.

Во время обыска его судна полиция изъяла «дроны и электронные устройства». По словам адвоката подзащитного Джона Кристиана Элдена, 47-летний Якунин снимал с помощью дрона альпинистов и плавание мимо ледников под парусом. Адвокат отметил, что Якунин должен считаться гражданином Великобритании, а не России.

Норвежское информационное агентство NTB сообщило, что Якунина обвиняют в том, что несколько раз руководил дронами на Шпицбергене, где он находился с 3 августа по 6 сентября.

Отец Андрея Якунина Владимир был включен в список санкций США российских чиновников и бизнесменов после аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Андрей Якунин остается под стражей. Ожидается, что суд над ним продлится до пятницы.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Запорожье мужчину, который работал на Телеграмм-канал пророссийского блоггера Анатолия Шария.