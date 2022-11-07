Служба безопасности Украины задержала в Запорожье мужчину, который работал на Телеграмм-канал пророссийского блоггера Анатолия Шария.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

— Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одного вражеского приспешника в прифронтовых районах юга Украины. Им оказался блоггер из Запорожья, который передавал агрессору информацию о последствиях российских ракетных ударов по городу. С этой целью он создал специализированную интернет-платформу, где обнародовал фото- и видеоматериалы с собственными комментариями и текстовым описанием событий, — говорится в сообщении.

По оперативным данным, сведения по информресурсу «подхватывали» представители спецслужб РФ для сбора разведданных о «результатах» ракетно-артиллерийских обстрелов региона.

«Сюжеты» блоггера также активно использовал и сам Шарий для наполнения собственного Телеграмм-канала и проведения информационно-подрывной деятельности против Украины. Из отпущенных он готовил деструктивный контент, в котором отрицал причастность Кремля к уничтожению гражданской и критической инфраструктуры украинских городов.

Также медиафайлы блоггера мониторили оккупационные группировки РФ на южном направлении для корректировки огневых ударов по региону.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередного распространения информации в пользу страны-агрессора. У задержанного обнаружен мобильный телефон с поличным.

Решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в прошлом году Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет санкций против супругов Анатолия и Ольги Шариев.

Уже в мае этого года пророссийский блоггер Анатолий Шарий был задержан в Испании.