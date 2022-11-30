Россия пока обессилена войной в Украине. Однако после восстановления боевой мощи оно может начать новое вторжение, в том числе в страны Балтии.

Об этом заявил командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, сообщает LRT.

Недавно главы Вооруженных сил Литвы побывал с официальным визитом в США, встретился с представителями Пентагона и провел переговоры, в том числе и по Украине.

Он подчеркнул, что Россия пока потеряла боевую мощь, которая была до февраля. Поэтому, по его словам, это время следует использовать для усиления восточного фланга НАТО.

— Мы должны использовать время, когда Россия, конечно, еще не восстановила свои возможности и, вероятно, потеряла боевую мощь в этой войне. Но время действительно ограничено, – сказал Вальдемарас Рупшис.

Ранее Литва заявила о намерении приобрести восемь РСЗО HIMARS. По словам Вальдемараса Рушписа, американцы «говорят о противотанковых комплексах вооружения, мы говорим о системах наблюдения за воздушным пространством».

По данным издания, американская военная промышленность сейчас перезагружена из-за нужд Украины, а также заказа союзников НАТО и армии США.

Напомним, ранее Совет Государственной обороны Литвы одобрил отправку дополнительных боеприпасов Украине.