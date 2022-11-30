Украина нуждается в многоцелевых истребителях, в частности, F-15 и F-16.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Армия.Inform .

Он отметил, что МиГ-29, даже если их передадут партнеры, не решат проблемы, которые сегодня стоят перед украинской авиацией.

— Мы понимаем, что враг превосходит нас и количественно в разы, и технологически. У него многоцелевые самолеты, готовые выполнять множество задач на поле боя, способны поражать воздушные и наземные цели, имеют широкий спектр вооружений. У нас, к сожалению, устаревшее вооружение и самолеты. Кое-что удалось адаптировать к американским средствам поражения, в частности таким, как ракеты HARM. Но этого недостаточно, – сказал Юрий Игнат.

Для ответа на угрозы Украине требуются многоцелевые самолеты, такие как F-15 и F-16. Ведь враг открыто заявляет, что планирует и дальше бить по инфраструктуре, центрам принятия решений и тому подобное, добавил Юрий Игнат. Для отражения этой угрозы нужно и дальнобойное оружие, как ракетное, так и способное работать с многоцелевыми самолетами, подчеркнул спикер.

26 ноября Инат заявил, что для защиты неба Украине нужно еще много комплексов ПВО, а для быстрого освобождения оккупированных территорий нужны самолеты широкого спектра вооружений.

Напомним, войска России хотят увеличить направления ударов по наземным целям Украины, в том числе по энергетической инфраструктуре.