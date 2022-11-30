В Белопольской объединенной территориальной общине Сумской области без газоснабжения из-за обстрелов с территории РФ остаются 97 домов.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

— Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской общине повреждены газовые сети. 97 (!) домов остаются без газоснабжения. Работники «Сумыгаз» работают на месте и чинят поврежденные сети, – написал он.

Отметим, что территория Белопольской ОТГ напрямую граничит с территорией РФ.

Напомним, что в Николаевской области снабжены генераторами предприятия критической инфраструктуры, а также важнейшие социальные учреждения и учреждения.