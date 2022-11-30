В Белопольской объединенной территориальной общине Сумской области без газоснабжения из-за обстрелов с территории РФ остаются 97 домов.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
— Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской общине повреждены газовые сети. 97 (!) домов остаются без газоснабжения. Работники «Сумыгаз» работают на месте и чинят поврежденные сети, – написал он.
Отметим, что территория Белопольской ОТГ напрямую граничит с территорией РФ.
Напомним, что в Николаевской области снабжены генераторами предприятия критической инфраструктуры, а также важнейшие социальные учреждения и учреждения.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Белопольской объединенной территориальной общине Сумской области без газоснабжения из-за обстрелов с территории РФ остаются 97 домов.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
— Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской общине повреждены газовые сети. 97 (!) домов остаются без газоснабжения. Работники «Сумыгаз» работают на месте и чинят поврежденные сети, – написал он.
Отметим, что территория Белопольской ОТГ напрямую граничит с территорией РФ.
Напомним, что в Николаевской области снабжены генераторами предприятия критической инфраструктуры, а также важнейшие социальные учреждения и учреждения.