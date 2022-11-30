Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев будут работать над восстановлением и модернизацией транспортной инфраструктуры столицы.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте банка.

В частности, ЕИБ поможет модернизировать подвижной состав киевского метро и прекратить зависимость столицы от подвижного состава российского метро и соответствующих запчастей. Текущая стоимость проекта составляет 450 миллионов евро.

По данным Европейского инвестиционного банка, сейчас 80% вагонов столичного метро – российского производства, и более половины из них нуждаются в модернизации или замене.

Также Киев и ЕИБ начнут подготовку к расширению столичного метрополитена ориентировочной стоимостью более 500 миллионов евро и реконструкции жилья, пострадавшего от российских атак.

Напомним, что в ноябре впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину в освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева.