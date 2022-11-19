В освобожденный Херсон прибыл поезд из Киева впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает « УП ».

Поезд отправился из столицы 18 ноября в 22:14. В вагонах было 200 пассажиров, купивших билеты «К победе». Поезд прибыл с вагонами, расписанными украинскими художниками в рамках проекта «Поезда к Победе».

Проект реализовали при совместном участии Укрзализныци и UNITED 24. Вагоны прошли капитально-восстановительный ремонт на мощностях Укрзализныци во время войны и оснащены новыми стандартами экипировки. Каждый из 7 вагонов посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта) территории Украины и подвигам украинцев, сопротивляющихся оккупантам.

Фоторепортаж: Украинская правда.

Напомним, оператор фиксированной связи «Укртелеком» начал восстанавливать инфраструктуру в Херсонской области.

Утром 19 ноября в Николаев прибыл первый поезд, следовавший в Херсон после освобождения города.