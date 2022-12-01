Французский багет был внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Такое решение орган ООН принял 30 ноября 2022 года, сообщает France24.

Французский багет – это хлебное изделие, которое производится из смеси пшеничной муки, воды, дрожжей с добавлением соли.

Он считается таким же символом Франции, как Эйфелева башня. Багет был популярен во Франции по крайней мере 100 лет, и существует несколько мифов о его происхождении.

Согласно одной из легенд, пекари Наполеона Бонапарта придумали вытянутую форму, чтобы военным было легче его носить. Другая легенда утверждает, что багет изобрел австрийский пекарь Август Занг.

Во Франции багет, означающий «палочка» или «эстафета», продается примерно за 1 евро за штуку. Ежегодно во Франции выпекают более шести миллиардов багетов.

Секрет производства багета заключается в том, что тесто должно «отдыхать» от 15 до 20 часов при температуре от 4 до 6 ℃.

Впрочем, несмотря на одинаковые ингредиенты, каждая пекарня имеет свой стиль, и во Франции ежегодно проводятся общенациональные конкурсы на лучший багет в стране.

Напомним, в Организации Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) утвердили заявку Украины на внесение Одессы в список объектов Всемирного наследия, поскольку город находится под угрозой российских обстрелов.