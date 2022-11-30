В Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Сам министр пока публично не комментировал эту информацию, пишет hromadske . После подачи заявления Александра Кубракова за его увольнение должны проголосовать в Верховной Раде.

Народный депутат Ярослав Железняк заявляет , что Александра Кубракова планируют назначить вице-премьер-министром и объединить два министерства: инфраструктуры и регионального развития. По словам Железняка, это может произойти уже на этой неделе.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на собственные данные сообщало , что власти согласовали новую структуру правительства, планируя оставить 14 министерств вместо 20.

Тогда же журналисты сообщали, что Мининфраструктуры хотят объединить вместе с Министерством развития общин и территорий и Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий. Впрочем, по словам депутата Железняка, Минреинтеграция остается без изменений.

Напомним, Верховная Рада согласовала отставку Марины Лазебной с должности министерства социальной политики. О ее заявлении об увольнении стало известно 15 июля.