Около 6 миллионов абонентов в Украине на вечер 30 ноября отключены от электричества, президент Владимир Зеленский требует сделать ситуацию как можно более прогнозируемой и справедливой для всех граждан.

Об этом Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении к украинцам 30 ноября.

Президент сообщил, что на этот вечер около 6 миллионов абонентов в большинстве областей Украины и в Киеве отключены от электричества.

Ситуация остается очень сложной именно в столице, а также в Киевской, Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Энергетики и коммунальщики, все службы делают все, чтобы стабилизировать систему и дать людям больше энергии на более долгое время, заверил Зеленский.

— И я еще раз хочу подчеркнуть, что очень важно, чтобы люди понимали, когда и на какой промежуток времени у них отключат электричество. Это ответственность как самих энергокомпаний, так и местных властей. Люди вправе знать. И настолько, насколько это возможно, должна быть обеспечена предсказуемость жизни. Люди видят, что в соседних домах или на ближайших улицах почему-то другие правила по свету. А должна быть справедливость и понятность, – сказал он.

Президент также сообщил, что в среду провел совещание по энергетике и связи.

— Фиксируем результаты того, что сделано для защиты наших систем. Готовим новые решения. Также готовим новые решения, чтобы не допустить какую-либо возможность России манипулировать внутренней жизнью Украины. В свое время детализируем и это, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, равномерное распределение электроэнергии при ее нехватке в энергосистеме является «вопросом справедливости», сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства 29 ноября.

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар 23 ноября по Киеву и другим украинским населенным пунктам, сосредоточившись на объектах энергетики. Москва, несмотря на многочисленные показания, отрицает целенаправленные атаки на гражданских.