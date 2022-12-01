Франция начала работу по созданию специального трибунала для российских преступников. Для этого привлекли европейских и украинских представителей.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

В МИД отметили, что борьба с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для Франции. Потому страна помогает украинской прокуратуре и Международному уголовному суду расследовать преступления.

— Что касается предложения создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии в Украине, мы начали работать с нашими европейскими и украинскими партнерами, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что посол по особым поручениям Антон Кориневич недавно посетил МИД Франции и обсудил вопросы создания спецтрибунала.

Напомним, что Франция передала Украине реактивную систему залпового огня LRU.