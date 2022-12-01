Пентагон заключил контракт с компанией Raytheon Technologies на производство шести зенитно-ракетных комплексов NASAMS для Вооруженных Сил Украины. Стоимость договоренностей составляет 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США.

Будут производить эти NASAMS в городе Тьюксбери, штат Массачусетс. Ориентировочная дата завершения работ – 28 ноября 2025 года.

Силы обороны Украины уже применяют для защиты от ракетных ударов России два комплекса NASAMS, полученные в ноябре.

О том, что в целом Вашингтон планирует поставить Украине восемь единиц таких систем ПВО, стало известно в начале ноября. За месяц, в ночь на 1 декабря, появилась информация о контракте с оборонной компанией на 1,216 миллиарда долларов.

В него входит производство батарей ЗРК, сопутствующего оборудования, запчастей, обучение бойцов ВСУ и другие услуги.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет , но таких комплексов у нас мало.