Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало.

По его словам, комплексы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны, пишет НВ.

– Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T – с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта. Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою, — это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага, — сказал Юрий Игнат на брифинге.

Однако, по словам Юрия Игната, проблема в том, что мало этих систем.

Он отметил, что сегодня противовоздушная оборона Украины — это не только зенитно-ракетные комплексы воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, военно-морских сил и других сил обороны.

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.