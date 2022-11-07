В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter в понедельник, 7 ноября.

— Смотрите, кто здесь! ЗРК NASAMS и Aspide прибыли в Украину!, — написал он.

По словам министра, это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает небо более безопасным.

— Мы будем продолжать сбивать враждебные цели, которые нас атакуют. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США, — написал он.

Напомним, что украинские защитники сбили российский штурмовик СУ-25 в небе над Херсонской областью.